Политика Боевики никого не выпускают за пределы ОРДО - пограничники

2018-09-01 15:00 93

На контрольных пунктах въезда-выезда в пределах Донецкой области движение граждан осуществляется только в направлении временно оккупированной территории (ВОТ), в обратном направлении движения граждан и транспорта нет.

Об этом 1 сентября сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Российско-оккупационные войска осуществляют выборочный пропуск только в направлении ВОТ и полностью отказывают во выезде на территорию, подконтрольную украинской власти", - сообщили в ГПСУ, ссылаясь на данные граждан, следовавших через линию разграничения к временно оккупированной территории Украины и вернувшимся на КПВВ.

По данным пограничников, 1 сентября на КПВВ для въезда и выезда находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 0/10.

В Госпогранслужбе отметили также, что с 1 сентября все КПВВ на линии разграничения в районе проведения операции объединенных сил осуществляют пропускные операции по осеннему графику работы.

"Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется с 7:00 до 18:30, смена временного режима связана с политикой безопасности", - отметили в ГПСУ.

31 августа российские СМИ сообщили о гибели главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко в результате взрыва в центре Донецка.

Позже представитель "оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин заявил, что в результате взрыва погибли два человека, девять - пострадали.

В связи с убийством Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли. Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что из-за убийства Захарченко "спецслужбы" боевиков ОРДО массово задерживают людей на улицах Донецка, а центр города окружен вооруженными боевиками, которые проверяют документы и машины.

РосСМИ сообщили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные - "украинские диверсанты и связанные с ними лица"

В СБУ подтвердили информацию о гибели Захарченко.

В России также подтвердили гибель Захарченко, при этом в его убийстве обвинили Украину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье "акт международного терроризма" (ст. 361 УК РФ).