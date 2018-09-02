Экономика В НБУ спрогнозировали курс доллара на конец 2018 года

2018-09-02 13:00 174

 

Пока курс доллара в Украине рвется вверх, Национальный банк (НБУ) пообещал делать все для того, чтобы в конце 2018 года поддерживать гривню в доступных для экономики пределах.

Об этом заявил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в эфире «5 канала».

«Условий для панических настроений я не вижу. Хочу сказать, что повторения ситуации, которую мы имели в начале 2014-го и в 2015 году, у нас уже не будет. Для этого нет соответствующих условий», – подчеркнул Данилишин. Напомним, в феврале 2015 года был достигнут исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн. В целом за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза.

По прогнозам Данилишина, в конце 2018 года курс составит 28,5 гривни за доллар.

Данилишин отметил, что НБУ будет делать все возможное для сглаживания шоков и поддержания национальной валюты в тех пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики страны.

По его словам, уже весной-2019 доллар, вероятно, будет дешеветь.

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Экономика

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