Политика Меркель и Макрон могут обсудить встречу в «нормандском формате»

2018-09-03 17:01 171

 

Глава немецкого правительства Ангела Меркель в пятницу, 7 сентября, отправится во французский Марсель обсудить с французским лидером Эммануэлем Макроном актуальные вопросы.

Об этом сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает корреспондент Укринформа в Германии.

«В пятницу, 7 сентября, во второй половине дня канцлер Ангела Меркель совершит поездку в Марсель, где проведёт встречу с французским президентом», — сообщил Зайберт.

Он не исключил, что в ходе переговоров будет затронута тема Украины и переговоров в «нормандском формате». «Такое может быть», — допустил пресс-секретарь Меркель.

После встречи оба политика проведут пресс-конференцию.

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