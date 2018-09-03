Политика Меркель и Макрон могут обсудить встречу в «нормандском формате»

2018-09-03 17:01 171

Глава немецкого правительства Ангела Меркель в пятницу, 7 сентября, отправится во французский Марсель обсудить с французским лидером Эммануэлем Макроном актуальные вопросы.

Об этом сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает корреспондент Укринформа в Германии.

«В пятницу, 7 сентября, во второй половине дня канцлер Ангела Меркель совершит поездку в Марсель, где проведёт встречу с французским президентом», — сообщил Зайберт.

Он не исключил, что в ходе переговоров будет затронута тема Украины и переговоров в «нормандском формате». «Такое может быть», — допустил пресс-секретарь Меркель.

После встречи оба политика проведут пресс-конференцию.