Меркель и Макрон могут обсудить встречу в «нормандском формате»

Глава немецкого правительства Ангела Меркель в пятницу, 7 сентября, отправится во французский Марсель обсудить с французским лидером Эммануэлем Макроном актуальные вопросы.
Об этом сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает корреспондент Укринформа в Германии.
«В пятницу, 7 сентября, во второй половине дня канцлер Ангела Меркель совершит поездку в Марсель, где проведёт встречу с французским президентом», — сообщил Зайберт.
Он не исключил, что в ходе переговоров будет затронута тема Украины и переговоров в «нормандском формате». «Такое может быть», — допустил пресс-секретарь Меркель.
После встречи оба политика проведут пресс-конференцию.