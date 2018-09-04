Политика У Порошенко назвали четкие сроки внесения изменений в Конституцию Украины

2018-09-05 08:11 198

Верховная Рада, скорее всего, будет рассматривать изменения в Конституцию в первом чтении в конце сентября. 

“Я думаю, что мы поставим первое голосование где-то на конец сентября, это может быть вторая или третья пленарная неделя, возможно начало октября. Так мы пробеседовали и так говорил спикер парламента", - сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко после встречи Порошенко с председателями парламентских фракций.

По ее словам, это будет голосование, на котором депутаты отправят законопроект об изменениях в Конституцию в Конституционный суд, а второе голосование будет на следующей пленарной сессии, которая начнется в январе.

Сначала необходимо 226 голосами поддержать законопроект об изменениях в Основной закон, чтобы направить его на экспертизу Конституционного суда.

"А уже на второй сессии, на весенней, если КС дает положительный вывод, что все в соответствии с Основным законом, тогда ждет голосование с количеством в 300 голосов. То, что мы увидели сегодня, если бы это было голосование и нужно было 300 голосов, то мы бы их получили", - сказала Луценко.

По ее словам, на встрече ни одна фракция, ни одна группа не сказала, что не будет поддерживать изменения в Конституцию.

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