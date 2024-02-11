Политика СМИ: Союзники Украины обсуждают изменение формата "Рамштайн"

2024-02-11 13:30

Представители западных правительств обсуждают возможность изменения формата Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), который по замыслу должен координировать НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно немецкому изданию Handelsblatt.

По данным источников издания, на Западе хотят, чтобы в будущем НАТО координировал поставки западных вооружений Украине.

В материале говорится, что как в НАТО, так и в ряде западных стран считают, что формат "Рамштайн" должен быть взят под эгиду Североатлантического альянса.

По данным Handelsblatt, этот план был разработан советником президента США по вопросам госбезопасности Джейком Салливаном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, его обсуждали в кругу НАТО только на этой неделе.

Как отмечает издание, эту концепцию поддерживают, в частности, восточноевропейские государства, а также Великобритания и Франция.

Немецкое правительство настроено скептически, поскольку считает, что это будет подпитывать нарратив Кремля о том, что НАТО воюет с Россией.

По данным издания, поиск нового формата ведется из-за беспокойства из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Ранее сообщалось, что следующее заседание в формате "Рамштайн", как и в прошлом году, будет совмещено со встречей министров обороны стран НАТО, которая продлится 14-15 февраля.

Возглавит заседание министр обороны США Ллойд Остин, который вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном на следующей неделе посетит Брюссель.