Политика До конца сентября Украина полностью прекратит сотрудничество и дружбу с РФ, - Порошенко

2018-09-04 14:45 132

Президент Украины предложил до 30 сентября уведомить Россию о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве.

"Я планирую в ближайшее время по этому поводу, после внесения предложений министерством иностранных дел, провести заседание СНБО и сроком до 30 сентября направить за своей подписью сообщение Российской Федерации о непродлении действия указанного соглашения.

Это не требует голосования в парламенте, но безусловно, я бы хотел провести по этому поводу соответствующие консультации, чтобы учесть позицию, мнение парламента", - заявил на встрече с руководителями фракций и групп Верховной Рады Порошенко.

Также президент уточнил, что договор о дружбе не расторгается, а "прекращает свое действие в связи с непродлением".

"Хочу внести некоторые комментарии и ясность с точки зрения непродления большого договора с РФ о дружбе и сотрудничестве. Подчеркиваю, что он не разрывается, поскольку это сложная процедура. Он прекращает свое действие в связи с непродлением", - заявил Порошенко.