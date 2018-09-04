Украина В Украине повышают тарифы на воду

2018-09-04 18:30 312

Нацкомиссия приняла решение повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение для ряда водоканалов на 12%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг изменила тарифы на водоснабжение и водоотведение для ряда водоканалов по всей стране. Как сообщает во вторник, 4 сентября, УНН, в среднем тарифы возрастут более чем 12% (без НДС).

В частности, Комиссия приняла постановление О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 16 июня 2016 года № 1141 относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год.

Документ предлагает установить:

тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЭКУ, которые реализуют воду другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства (то есть оптовые тарифы) за 1 куб. м;

тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей, следующим лицензиатам, за 1 куб. м (без НДС);

Средний рост тарифов указанных предприятий планируется на уровне 12,2% по централизованному водоснабжению и 12,5% по водоотведению.

Также Комиссия приняла постановление О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 26 ноября 2015 № 2868 относительно установления тарифов на централизованное снабжение холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год.

Документом предлагается установить тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) таким лицензиатам НКРЭКУ за 1 куб. м (без НДС):

Средний рост тарифов указанных предприятий планируется на уровне 12,6% по централизованному снабжению холодной водой и 12,7% по водоотведению.

Отметим, ожидается, что в 2019 тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в Киеве вырастут в среднем на 49,6%.

Ранее НКРЭКУ приняла решение повысить в Киеве тарифы на тепло и горячую воду с 1 августа.