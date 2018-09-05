Политика До конца года в Украине начнется развертывание мощной системы авиабезопасности

2018-09-06 14:13 129

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что уже в этом году в Украине начнется развертывание системы авиационной безопасности.

"Сейчас у нас начинаются первые поставки французских вертолетов. И уже через три года заработает система авиационной безопасности с полным перечнем услуг. То есть мы не будем делить на полицейские вертолеты, вертолеты для гвардии и так далее. Система авиационной безопасности будет сочетать все наши подразделения. И, в случае опасности, они будут помогать друг другу. Это опыт передовых стран", − заявил во время визита в Турцию глава МВД.

Аваков также указал, что новая система позволит решить ряд проблемных вопросов Украины.

"У нас пока нет системы санитарной авиации. Но мы сможем это реализовать. Система помощи на воде, во время стихийных бедствий, система слежения за преступниками, а также мониторинг ситуации на границе. Это все удастся воплотить в жизнь. Это цель, к которой мы стремимся. Это значительно повысит систему безопасности страны", − подчеркнул он.

Напомним, 4 сентября Украина и Турция договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и киберугрозами. Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве Национальной полиции и Главного управления безопасности Турции.