Мир Ультраправая группировка Словении приняла бойцов, воевавших на Донбассе

2018-09-07 20:29 144

В состав словенской парамилитарной группировки "Штирская гвардия" входят боевики, воевавшие на территории Украины. Об этом заявил глава формирования, экс-кандидат в президенты Андрей Шишко.

Как передает RTVslo, во время выступления перед журналистами Шишко заявил, что члены группировки уже больше года проходят обучение. Среди них есть бывшие военнослужащие Вооруженных сил Словении, а также люди, имеющие боевой опыт.

"Среди членов "Штирской гвардии" есть и те, кто принимал участие в вооруженных конфликтах по всему миру - от Афганистана до Украины," - заявил он.

Издание сообщает, что правоохранители уже начали проверки поступающих данных о деятельности ультраправого формирования, однако Шишко утверждает, что большая часть полиции и спецслужб выступает на его стороне.

Ранее на парламентских выборах в Словении победила оппозиционная партия "Словенская демократическая партия" (SDS) дважды экс-премьера Янеза Янши, получив 25% голосов, однако не смогла составить коалицию с другими парламентскими силами для формирования правительства. Премьером стал бывший комик и журналист и актер Марьян Шарец, называющий деятельность "Штирской гвардии" "подрывающей конституционный строй".

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