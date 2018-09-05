Украина В Киеве 9 сентября впервые отпразднуют День рождения Андреевского спуска

2018-09-07 18:28 180

В ближайший уикенд (воскресенье 9 сентября) в Киеве впервые пройдет празднование дня рождения знаковой для столицы улицы - Андреевского спуска.

"Реализовать этот проект мы очень хотели в течение четырех лет. Мы видим, как изменился Андреевский спуск за последние несколько лет: появилась замечательная аллея художников, обустроена площадка с фундаментом Десятинной церкви перед музеем истории Украины, открыта прекрасная лестница с Пейзажной аллеи до спуска. Поэтому мне кажется, что такое художественное празднование станет важным продолжением долгожданного преобразования", - заявила глава Департамента культуры КГГА Диана Попова.

Также она отметила, что гостями праздника станет ряд украинских деятелей искусства - Олег Скрипка, Богдан Струтинский, Анжелика Рудницкая и другие талантливые художники и музыканты.

"В этот день все художники, актеры, музыканты, художники, рестораторы выйдут на улицу, чтобы поделиться с киевлянами и гостями города своими историями. Подготовлена интересная праздничная программа с танцами, песнями, мастер-классами и ярмаркой мастеров," - сообщил режиссер праздника Вячеслав Стасенко.

В рамках праздника будут организованы выступления музыкантов в режиме нон-стоп, уникальные экскурсии, в том числе и с применением современных технологий, благотворительный музыкальный марафон в поддержку онкобольных детей, уличные выступления актеров "Театра на Подоле" и театра "Колесо", литературные чтения от писателей и автограф-сессии, мастер-класс по живописи, показы немого кино под живую музыку, ярмарка мастеров.

Кроме того, будет функционировать цирюльня "СТРЫЖОМ БРЭИМ НАЛЫВАЕМ", в которой мужчин, желающих изменить имидж, встретит Голохвастов. Для детей будет отдельная локация с мастер-классами, выступлениями клоунов и иллюзионистов и многим другим.

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Украина

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