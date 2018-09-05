Политика Лавров: Переговоры по Донбассу будем вести только с США

2018-09-05 16:30 315

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия будет вести переговоры о мирном урегулирования конфликта на востоке Украины только с США.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ настаивает на безоговорочном выполнении Минских соглашений, однако не намерена вести переговоры со сторонами, которые их подписывали, а только с США.

"Мы будем требовать, чтобы те, кто руководит действиями Киева, заставили киевские власти эти договоренности выполнять. К сожалению, эти те, кто руководит на Украине нынешней властью, – это не те, кто подписал минские договоренности. Это Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что российская сторона не намерена в чем-то убеждать Вашингтон в вопросе Донбасса.

"Почему мы должны убеждать США? Хочу у них спросить: "У вас-то какой интерес в Украине?". За десять тысяч километров. Не знаю, что США ищут в Украине, кроме того что хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно у границ Российской Федерации", - резюмировал российский министр.