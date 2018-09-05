Политика "Титан" обстрелян снарядами: названа причина химической катастрофы в Крыму

2018-09-05 18:30 231

Оккупанты дезинформируют крымчан, пытаясь скрыть реальные масштабы катастрофы

Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму из-за выброса химических веществ с завода "Крымский титан" в Армянске случилась по вине российских военных, которые проводили в том районе военные учения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Российско-оккупационное командование в рамках наращивания боеготовности своих войск на полуострове увеличивает количество учений. Часто такие тренировки проводят без оповещения местных жителей.

"13-19 августа в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. Вследствие попаданий снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма", – сообщили военные.

В разведке отметили, что оккупанты пытаются скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение. Путем распространением в СМИ ложных и искаженных сообщений дезинформируют общество о реальном состоянии экологической опасности в Крыму.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

Также в соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.