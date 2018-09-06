Политика Экологическая катастрофа в Крыму: Порошенко предложил перевезти детей в Херсонскую область

2018-09-06 20:30 225

 

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны предложил перевезти детей из Армянска в Крыму в Херсонскую область в связи с экологической катастрофой.

"По версии надежных источников, которые я имею в своем распоряжении, это (экологическая катастрофа в Крыму, - ред.) последствия учений российских военных, которые приведи к разрушению экологических защитных механизмов. Необходимо подготовить условия, чтобы пригласить детей с Армянска в Херсонскую область, чтобы они могли отдохнуть, оздоровиться и просто спасти украинских детей в связи с экологической атакой", - заявил глава украинского государства.

Украинский президент поручил областным администрация организовать соответствующие приглашения, а пограничной службе поручил обеспечить упрощенный порядок пересечения границ для организованных групп детей.

"Они должны чувствовать заботу украинского государства о каждом, кто оказался на оккупированной территории независимо от того это оккупированная территория украинского Крыма или это оккупированная территория украинского Донбасса", - подчеркнул Порошенко и анонсировал создание международной комиссии из-за экологической катастрофы в Крыму.

Еще по теме

Порошенко: Причиной экологической катастрофы в Армянске стали учения российских военных

2018-09-06 19:00 249

Парубий: Рада должна признать катастрофу в Крыму химической атакой, устроенной РФ

2018-09-06 18:00 252

Из Донбасса и Крыма бегут люди - в Украине быстро растет число переселенцев

2018-09-06 11:15 570

"Титан" обстрелян снарядами: названа причина химической катастрофы в Крыму

2018-09-05 18:30 804

Еще новости в разделе "Политика"

"Конец дружбе": стало известно, когда Украина сообщит РФ о непродлении договора

2018-09-06 21:30 123

Экологическая катастрофа в Крыму: Порошенко предложил перевезти детей в Херсонскую область

2018-09-06 20:30 225

фото Детей из Армянска поселили в санаториях с тараканами и ободранными стенами

2018-09-06 19:30 192

Порошенко: Причиной экологической катастрофы в Армянске стали учения российских военных

2018-09-06 19:00 249
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

"Конец дружбе": стало известно, когда Украина сообщит РФ о непродлении договора 2018-09-06 21:30 123
Экологическая катастрофа в Крыму: Порошенко предложил перевезти детей в Херсонскую область 2018-09-06 20:30 225
фото Детей из Армянска поселили в санаториях с тараканами и ободранными стенами 2018-09-06 19:30 192
Порошенко: Причиной экологической катастрофы в Армянске стали учения российских военных 2018-09-06 19:00 249

Лента

22:00 Авто на немецких «бляхах» в Украине: какие проблемы ждут владельцев
21:30 "Конец дружбе": стало известно, когда Украина сообщит РФ о непродлении договора
21:00 В Украине появилась новая схема с еврономерами: как обманывают водителей
20:30 Экологическая катастрофа в Крыму: Порошенко предложил перевезти детей в Херсонскую область
20:00 В Украине может вспыхнуть эпидемия пострашнее кори
фото 19:30 Детей из Армянска поселили в санаториях с тараканами и ободранными стенами
19:00 Порошенко: Причиной экологической катастрофы в Армянске стали учения российских военных
18:30 Рубль "рухнул" на торгах, доллар и евро обновили локальные рекорды
18:00 Парубий: Рада должна признать катастрофу в Крыму химической атакой, устроенной РФ
17:30 Супрун призывает украинцев стать вегетарианцами