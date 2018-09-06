Политика Экологическая катастрофа в Крыму: Порошенко предложил перевезти детей в Херсонскую область

2018-09-06 20:30 225

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны предложил перевезти детей из Армянска в Крыму в Херсонскую область в связи с экологической катастрофой.

"По версии надежных источников, которые я имею в своем распоряжении, это (экологическая катастрофа в Крыму, - ред.) последствия учений российских военных, которые приведи к разрушению экологических защитных механизмов. Необходимо подготовить условия, чтобы пригласить детей с Армянска в Херсонскую область, чтобы они могли отдохнуть, оздоровиться и просто спасти украинских детей в связи с экологической атакой", - заявил глава украинского государства.

Украинский президент поручил областным администрация организовать соответствующие приглашения, а пограничной службе поручил обеспечить упрощенный порядок пересечения границ для организованных групп детей.

"Они должны чувствовать заботу украинского государства о каждом, кто оказался на оккупированной территории независимо от того это оккупированная территория украинского Крыма или это оккупированная территория украинского Донбасса", - подчеркнул Порошенко и анонсировал создание международной комиссии из-за экологической катастрофы в Крыму.