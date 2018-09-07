Политика Рада увольняет министра Реву, заявившего, что украинцы слишком много едят

2018-09-07 12:45 393

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики поддержал увольнение одинозного министра соцполитики Андрея Ревы.

Напомним, этот чиновник получил широкую известность в стране после своего заявления о том, что граждане Украины слишком много едят, соответственно много и тратят на продукты.

Как сообщает информационное управление Верховной Рады, члены комитета рассмотрели соответствующие проекты постановлений: №6345 об увольнении Ревы с должности министра социальной политики Украины и №8451 о признании работы Министерства социальной политики неудовлетворительной.

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"По результатам обсуждения члены комитета поддержали оба проекта постановлений Верховной рады Украины, которыми предлагается признать работу Министерства социальной политики Украины неудовлетворительной и уволить Реву А.А. с должности министра социальной политики", - сказано в сообщении.

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