Украина Школьные каникулы 2018-2019 году: полный график

2018-09-08 11:30 258

 

Любимым временем в году для школьников является лето — это самый длительный каникулярный период, когда можно отдохнуть от занятий и не думать об уроках. В остальное время у ребят также есть возможность ненадолго отвлечься от учебы: осенью, зимой и весной предусмотрены периоды отдыха после окончания каждой четверти, пишут Подробности.

Школьные каникулы на протяжении 2018-2019 учебного года тоже не будут исключением, и детям удастся сделать перерывы в учебе, хотя и не во всех школах они будут проходить одновременно.

Так, учебный год традиционно стартует 1 сентября и завершается не позднее 1 июля 2019 года. Длительность каникул в течение года не может быть короче 30 дней. Также Департамент рекомендует столичным школам организовать учебный процесс по семестровой системе в два семестра, соответственно 3 сентября — 21 декабря и 8 января — 31 мая.

При этом осенние каникулы в Киеве предлагается провести с 29 октября по 4 ноября, зимние – с 22 декабря по 8 января и весенние с 25 по 31 марта.

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