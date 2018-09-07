Политика Химические выбросы в Крыму: гендиректор "Крымского титана" рассказал, когда завод полностью остановят

2018-09-08 13:30 102

 

Завод "Крымский титан" полностью остановят в воскресенье, 9 сентября, утверждает гендиректор предприятия Андрей Акулов на заседании оперативного штаба по ситуации в Армянске. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Все идет по плану: сегодня остановлена еще одна печь. В работе еще четыре печи. Одна из них будет остановлена завтра и три печи – в воскресенье, примерно в 20.00. С воскресенья завод будет полностью остановлен", – сказал Акулов.

По словам гендиректора, чтобы нейтрализовать вещества в кислотонакопителе предприятия, завод направит в коллектор воду, которую использует для производственных целей, с известковым отводом.

 

Еще по теме

Титановое отравление в Крыму: Закрыты пропускные пункты "Каланчак" и "Чаплинка"

2018-09-07 10:43 513

Экологическая катастрофа в Крыму: Порошенко предложил перевезти детей в Херсонскую область

2018-09-06 20:30 687

Парубий: Рада должна признать катастрофу в Крыму химической атакой, устроенной РФ

2018-09-06 18:00 690

видео Отравленный полуостров! В Крыму предупреждают о кислотных дождях после выбросов в Армянске

2018-09-06 16:30 483

Еще новости в разделе "Политика"

Химические выбросы в Крыму: гендиректор "Крымского титана" рассказал, когда завод полностью остановят

2018-09-08 13:30 102

Москалькова рассказала о состоянии здоровья Сенцова

2018-09-08 12:30 150

Химвыброс в Армянске: оккупационные власти предупредили об угрозе новых ЧП

2018-09-08 11:00 279

Вашингтон обвинил РФ и Китай в саботаже ядерной сделки по Северной Корее

2018-09-07 17:31 426
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Химические выбросы в Крыму: гендиректор "Крымского титана" рассказал, когда завод полностью остановят 2018-09-08 13:30 102
Москалькова рассказала о состоянии здоровья Сенцова 2018-09-08 12:30 150
Химвыброс в Армянске: оккупационные власти предупредили об угрозе новых ЧП 2018-09-08 11:00 279
Вашингтон обвинил РФ и Китай в саботаже ядерной сделки по Северной Корее 2018-09-07 17:31 426

Лента

14:00 Кто платит за продленку в школах: МОН ответило родителям
13:30 Химические выбросы в Крыму: гендиректор "Крымского титана" рассказал, когда завод полностью остановят
13:00 69-летнему Валерию Леонтьеву вызвали скорую на "Новой волне" в Сочи
12:30 Москалькова рассказала о состоянии здоровья Сенцова
ВАЖНО! 12:00 Украинцам увеличат размер выплат по больничному
11:30 Школьные каникулы 2018-2019 году: полный график
11:00 Химвыброс в Армянске: оккупационные власти предупредили об угрозе новых ЧП
10:30 Вблизи Армянска заметили странные зеленые облака: в сети показали фото
10:00 Обама упрекнул республиканцев, что при Трампе они перестали бороться с коммунизмом
09:35 УПЦ: Назначение Константинопольским Патриархом экзархов в Киев незаконно