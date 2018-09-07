Политика Химические выбросы в Крыму: гендиректор "Крымского титана" рассказал, когда завод полностью остановят

2018-09-08 13:30 102

Завод "Крымский титан" полностью остановят в воскресенье, 9 сентября, утверждает гендиректор предприятия Андрей Акулов на заседании оперативного штаба по ситуации в Армянске. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Все идет по плану: сегодня остановлена еще одна печь. В работе еще четыре печи. Одна из них будет остановлена завтра и три печи – в воскресенье, примерно в 20.00. С воскресенья завод будет полностью остановлен", – сказал Акулов.

По словам гендиректора, чтобы нейтрализовать вещества в кислотонакопителе предприятия, завод направит в коллектор воду, которую использует для производственных целей, с известковым отводом.