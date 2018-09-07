Мир Вблизи Армянска заметили странные зеленые облака: в сети показали фото

2018-09-08 06:00 153

Около Армянска, где продолжает работать ядовитый «Крымский титан», жители оккупированного Крыма зафиксировали облака странного зеленоватого цвета. А в самом городе из водопровода потекла вода нехарактерного голубоватого цвета.

Все эти фотофакты крымчане выложили в социальных сетях. «Армянск город-геноцид, город-катастрофа», — так прокомментировали фотографии с «кислотными облаками» возле Армянска.

Ранее сообщалось, что директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов заявил, что техногенная катастрофа на продолжающих работу в Крыму предприятиях, которые несут угрозу для экологии не только Крыма, но и европейского континента в целом, может стать второй Чернобыльской катастрофой. А на Херсонщине начали эвакуировать детей из районов, прилегающих к оккупированному Крыму — малышей с мамами и детей постарше отправляют в санатории Скадовска.