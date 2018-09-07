Мир Вблизи Армянска заметили странные зеленые облака: в сети показали фото

2018-09-08 06:00 153

 

Около Армянска, где продолжает работать ядовитый «Крымский титан», жители оккупированного Крыма зафиксировали облака странного зеленоватого цвета. А в самом городе из водопровода потекла вода нехарактерного голубоватого цвета.

Все эти фотофакты крымчане выложили в социальных сетях. «Армянск город-геноцид, город-катастрофа», — так прокомментировали фотографии с «кислотными облаками» возле Армянска.

Ранее сообщалось, что директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов заявил, что техногенная катастрофа на продолжающих работу в Крыму предприятиях, которые несут угрозу для экологии не только Крыма, но и европейского континента в целом, может стать второй Чернобыльской катастрофой. А на Херсонщине начали эвакуировать детей из районов, прилегающих к оккупированному Крыму — малышей с мамами и детей постарше отправляют в санатории Скадовска.

Еще по теме

Химвыброс в Армянске: оккупационные власти предупредили об угрозе новых ЧП

2018-09-08 06:30 126

фото Детей из Армянска поселили в санаториях с тараканами и ободранными стенами

2018-09-06 19:30 507

Порошенко: Причиной экологической катастрофы в Армянске стали учения российских военных

2018-09-06 19:00 564

видео Отравленный полуостров! В Крыму предупреждают о кислотных дождях после выбросов в Армянске

2018-09-06 16:30 474

Еще новости в разделе "Мир"

Вблизи Армянска заметили странные зеленые облака: в сети показали фото

2018-09-08 06:00 153

Обама упрекнул республиканцев, что при Трампе они перестали бороться с коммунизмом

2018-09-08 05:01 150

Ультраправая группировка Словении приняла бойцов, воевавших на Донбассе

2018-09-07 20:29 363

Инвесторы Tesla подали в суд на Илона Маска - обвиняют в биржевых махинациях

2018-09-07 12:13 324
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Вблизи Армянска заметили странные зеленые облака: в сети показали фото 2018-09-08 06:00 153
Обама упрекнул республиканцев, что при Трампе они перестали бороться с коммунизмом 2018-09-08 05:01 150
Ультраправая группировка Словении приняла бойцов, воевавших на Донбассе 2018-09-07 20:29 363
Инвесторы Tesla подали в суд на Илона Маска - обвиняют в биржевых махинациях 2018-09-07 12:13 324

Лента

ВАЖНО! 07:30 Украинцам увеличат размер выплат по больничному
07:00 Школьные каникулы 2018-2019 году: полный график
06:30 Химвыброс в Армянске: оккупационные власти предупредили об угрозе новых ЧП
06:00 Вблизи Армянска заметили странные зеленые облака: в сети показали фото
05:01 Обама упрекнул республиканцев, что при Трампе они перестали бороться с коммунизмом
00:04 Кто платит за продленку в школах: МОН ответило родителям
ПОЛНЫЙ СПИСОК 22:12 На каких улицах Киева в сентябре могут увеличить скорость до 80 км/час
видео 21:36 Обнародован первый трейлер фильма о теракте Адерса Брейвика в центре Осло
20:29 Ультраправая группировка Словении приняла бойцов, воевавших на Донбассе
фото 19:33 BMW уже продает электрокроссовер iX3, который начнут выпускать в 2020 году