Политика В Германии сделали странные заявление по поводу Крыма и России: Украина жестко отреагировала

2022-01-23 12:00

Украина навсегда потеряла оккупированный Крым, а ее членство в НАТО под вопросом из-за несоответствия стандартам Альянса.

Об этом заявил глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.

По его словам, Украине для вступления в НАТО необходимо соответствовать всем критериям и стандартам, но в данный момент интеграция в Альянс под вопросом из-за наличия оккупированных территорий.

Вице адмирал Кай-Ахим Шенбах также сообщил, что Киев навсегда потерял аннексированный Крым.

"Относительно того, что произошло в Украине. Крымский остров потерян и он никогда не вернется. Это факт", - заявил глава ВМС Германии в ходе конференции.

Как отметил военный топ-чиновник, Владимир Путин пытается расколоть Евросоюз на части и восстановить уважение, "которого он, вероятно, заслуживает", а оккупация "маленькой полоски украинской земли" его не слишком интересует.

Россию глава ВМС Германии назвал важной страной, которая нужна для Берлина.

"Это большая страна, но эта страна не является демократией на наш взгляд... Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине", - добавил Кай-Ахим Шенбах в ходе своего выступления.

Скандальное заявление главы ВМС ФРГ уже прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины. Как отметил спикер дипведомства Олег Николенко, подобные слова высокопоставленного топ-чиновника категорически неприемлемы, а Крым потерян только в воображении Кай-Ахима Шенбаха.

"Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", - сообщил Олег Николенко в комментарии журналистам.

Спикер МИД Украины напомнил, что военная агрессия со стороны России привела к 14 тысячам жертв, а рядом с украинскими границами сконцентрировано стотысячная армия РФ. Однако, как утверждает Олег Николенко, подобные факты не смущают главу ВМС ФРГ, который говорит о необходимости восстановления диалога с Москвой.

По словам Олега Николенко, российские спецслужбы свободно проводят спецоперации на территории Германии, ликвидируя политических оппонентов Кремля.

"Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены", - добавил спикер и потребовал, чтобы правительство Германии публично опровергло заявление вице-адмирала.