Мир В Карабахе армянская армия понесла крупные потери — Минобороны Азербайджана

2020-10-25 11:00 411

В районе Агдере и Ходжавенда армянские войска понесли крупные потери в живой силе. Части ВС Армении применяли против азербайджанской армии танки, минометы и артиллерию. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана сообщает Anadolu.

“В ходе последних боев, ВС Азербайджана расширили площадь освобожденных от оккупации земель. На территории Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, противник вынужден был отступить из целого ряда оккупированных территорий. В районе Агдере и Ходжавенда армянские войска понесли крупные потери в живой силе, чувствуется нехватка боеприпасов”, — говорится в сообщении.

Также в Губадлинском районе Азербайджана уничтожена часть резервистов, отправленных в Нагорный Карабах с территории Котайкской области Армении.

“За сутки на различных направлениях фронта выведены из строя 2 танка, 2 БМП, 4 гаубицы D-30, артиллерийское орудие „Гиацинт-Б“, 7 единиц иной военной техники ВС Армении”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Азербайджане в субботу под обстрелы со стороны Армении попали два района, есть жертвы.

Как сообщал УНН, с начала эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны погибли более 60 мирных жителей, еще более 290 гражданских лиц ранены. В Армении заявили, что Нагорному Карабаху грозит гуманитарная и экологическая катастрофа из-за погибших во время боев в регионе людей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о миротворцах в Карабахе можно только после деоккупации территорий. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

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