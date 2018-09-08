Мир Обама упрекнул республиканцев, что при Трампе они перестали бороться с коммунизмом

2018-09-08 05:01 150

 

Республиканская партия США при президенте Дональде Трампе изменила главному принципу своей внешней политики, перестав бороться с коммунизмом и его наследием. С таким обвинением выступил в пятницу бывший президент страны Барак Обама, выступая перед сторонниками демократов в Университете штата Иллинойс.

"Что же произошло с Республиканской партией? Ее основным мобилизующим принципом была борьба с коммунизмом, а теперь они заигрывают с бывшим руководителем КГБ", - пояснил свою мысль Обама, добавив также, что администрация президента Трампа своими действиями по сути "подрывает альянсы с союзниками" Вашингтона.

Обама поставил в вину действующей администрации "блокирование законодательства, предусматривающего защиту выборов от российских атак". Судя по всему, он намекал на недостаточно жесткое, по его мнению, применение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был подписан Трампом летом 2017 года и вводит различные односторонние ограничения в отношении России, Ирана и КНДР.

Само выступление Обамы, который не упоминал Трампа по имени, но перечислил все расхожие упреки в его адрес, приурочено к предстоящим промежуточным выборам. 44-й президент США не скрывал, что обращается к сторонникам демократов с целью повысить их шансы на победу во время голосования. Обама, в частности, говоря о политике своего преемника, употреблял такие термины, как "саботаж" и "ненормально".

6 ноября в США будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами. Обычно на них партия, победившая двумя годами ранее в борьбе за Белый дом, теряет места в Палате представителей.

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