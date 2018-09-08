Украина Кто платит за продленку в школах: МОН ответило родителям

2018-09-08 00:04 144

За группы продленного дня родители платить не обязаны - могут, но требовать этого от них никто не может

В Министерство образования и науки начали поступать многочисленные обращения по поводу финансирования групп продленного дня в рамках Новой украинской школы.

Ведомство пояснило, что родители за продленку платить не должны.

Работу воспитателя оплачивает государство, а условия для работы группы должно обеспечить само учреждение. Согласно порядку создания групп продленного дня, родители могут платить какую-ту сумму, но требовать этого от них никто не может.

"Родители могут, но не обязаны это делать. И их никто не имеет права это заставлять. А у государства и основателя учреждения обязательства есть", - пояснил генеральный директор директората дошкольного и школьного образования Андрей Осмоловский.

Раньше в МОН уже подчеркивали, что в школах и садиках могут предоставлять платные услуги, но проводить мероприятия, за которые не платили из бюджета, можно только во внеучебное время.