Мир США перебросили морпехов в Сирию – СМИ

2018-09-09 13:30 279

 

На базе в Эт-Танфе находятся около 600 американских, британских и норвежских военнослужащих, а также представители спецслужб Иордании.

CША направили подразделение морской пехоты в удерживаемый западной коалицией форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии после предупреждения России о готовящемся ударе в этом районе по исламистским боевикам. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителей Пентагона.

По их данным, на базу возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ в Эт-Танфе, где ведется подготовка сил умеренной сирийской оппозиции, переброшены более 100 морских пехотинцев.

В настоящее время в Эт-Танфе, вокруг которого американцами установлена 50-километровая зона безопасности, находятся около 600 американских, британских и норвежских военнослужащих, а также представителей спецслужб Иордании.

Обучение сирийских повстанцев проводят, в частности, инструкторы из 5-й группы специального назначения армии США.

"Соединенные Штаты не хотят воевать с русскими, правительственными силами Сирии или другими группировками, оказывающими поддержку Сирии в гражданской войне, – сказал официальный представитель Центрального командования подполковник Эрл Браун. – Однако США не собираются воздерживаться от применения необходимой и пропорциональной силы для защиты американских военных, коалиции и партеров".

Накануне сообщалось, что сирийская и российская авиация бомбили Идлиб. В частности, были нанесены удары по населенным пунктам и позициям вооруженной оппозиции и противников режима президента Башара Асада.

Ранее в США заявили, что президент Сирии Башар Асад готовится применить химоружие в Идлибе.

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Мир

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