Политика Новые правила поступления в вузы: что изменилось

2018-09-10 13:30 201

Предлагают сделать кампанию короче по времени и установить высокий минимум для юристов

На днях Минобразования вынесло на всеобщее обсуждение правила поступления в вузы в следующем году.

По проекту МОН, время на прием заявок в вузы немного сократят: с 15 дней до 13. Заявления будут принимать с 10 по 22 июля. Зато ради поступающих на заочное обучение контрактников регистрацию е-кабинетов продлят с 24 дней до 61-го. Она стартует 1 июля и закончится 30 августа. А вот творческие конкурсы на бюджетные места теперь хотят проводить до основной сессии ВНО (с 16 марта до 15 мая), чтобы вузы не принимали решений о зачислении, опираясь на результаты тестов. Даты таких отборов будут заранее согласовывать с МОН, чтобы они не пересекались в разных вузах.

Хорошие новости для будущих педагогов и медиков — их будут зачислять первоочередно, но только при условии, что те после учебы поработают в селах не меньше трех лет. Кроме того, в этом году не менее 150 баллов по двум конкурсным предметам придется набрать не только поступающим на "Стоматологию", "Медицину" и "Педиатрию" — такой же минимальный порог собираются установить для специальностей "Фармация", "Промышленная фармация", "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения". В МОН объясняют такой порог высоким уровнем ответственности, который присущ этим профессиям.

Как и в прошлом году, планируют разрешить подавать в вузы сертификаты ВНО за последние три года (2017, 2018, 2019). Но при этом тестирование по иностранным языкам все же должно быть свежим — за 2019.

Пока оставят и фиксированный список конкурсных предметов — обязательными будут ВНО по трем предметам, два из которых указывает вуз, а третий выбирает сам абитуриент. Однако обещают поменять перечни предметов для некоторых специальностей. Например, расширят применение тестов ВНО по математике и физике, чтобы школьники обратили больше внимания на изучение этих предметов.

Тем временем уже идут разговоры о том, чтобы сделать обязательными сразу пять тестов: украинский язык, историю Украины, математику, иностранный язык и еще один дополнительный предмет. Идею озвучил на недавнем заседании комитета ВР по вопросам образования глава Нацакадемии педагогических наук Василий Кремень.

Еще: льготники и бакалаврат

В МОН предлагают расширить льготы на поступление для участников боевых действий. Если инициативу поддержат, то по льготам смогут поступить не только участники ООС, но и другие абитуриенты из этой категории: участники миротворческих миссий, воевавшие за границей и другие. Впервые хотят ввести и набор абитуриентов на младшего бакалавра по двум сертификатам ВНО — но пока так смогут поступать только контрактники. Ограничение в будущем году введут, чтобы оставить бюджетные места для последнего набора на младшего специалиста, ведь уже в 2020 году их набирать не будут.

Новшества предлагают и для поступающих студентов. Например, может вырасти список магистратурных специальностей, где понадобится экзамен по иностранному языку по технологии ВНО. В перечень к гуманитарным и юридическим профессиям могут добавить музееведение, библиотечное и архивное дело, богословие, социальные и поведенческие науки, управление и администрирование, информационные технологии, публичное управление и другие специальности.

В то же время младшим специалистам для поступления на экономический или управленческий бакалаврат придется сдавать ВНО по украинскому языку и литературе, а вот для поступления на медицинский бакалаврат или магистратуру — сдавать лицензионный интегрированный экзамен "Шаг М".