Мир видео "Посажу всех на три года! Я вам не Путин!" Жириновский избил участника митинга в Москве

2018-09-10 18:00 465

 

Жириновский на митинге в столице РФ бросался на людей и кричал, что от них ничего не останется и родители никогда их не найдут.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подрался с одним из участников митинга против пенсионной реформы на Пушкинской площади в Москве. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает Интерфакс.

"В сети появилось несколько видео, которые сняли политика, который пришел на акцию в центре Москвы. В адрес Жириновского звучат оскорбления, он вступает с людьми в перепалку, которая перерастает в драку. На одном из роликов видно, как Жириновский стоит над лежащем на земле мужчиной, требует от него паспорт и угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Жириновский бросался на людей и кричал, что "от них ничего не останется и родители никогда их не найдут". Также он угрожал тюремным сроком в три года всем участникам митинга.

Видео инцидента опубликовал в YouTube пользователь sotavision. Присутствующие на акции, заметив политика, дружно скандировали: "Позор", "Уходи" и "Урод!" Окруженный охраной Жириновский пытался ударить одного из них ногой, при этом у него слетела туфля. Одного из протестующих люди Жириновского завалили на асфальт (1.50 на видео), охранник назвал упавшего "г...ндоном". "Посажу всех на три года! Я вам не [президент РФ Владимир] Путин. Три года будете сидеть!" – кричал Жириновский. Еще на одном видео, размещенном на YouTube-канале In your brain now, видно, как Жириновский бьет своего оппонента.

 

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