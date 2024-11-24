Политика В ГУР знают о документе рф с планом раздела Украины на три части

2024-11-24 15:30

Главное управление разведки Министерства обороны Украины ознакомлено с подготовленным в России документом с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предусматривается план раздела украинской территории на три части.

Источник: заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Прежде всего, ГУР МО знакомо с этим документом Чтобы больше скажу, этот документ был подготовлен в Минобороны и Генштабе вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года. Указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени – минимум на 10 лет. В частности, этот документ был разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года".

Детали: Скибицкий добавил, что изложенное в документе касается дальнейшего развития ситуации на глобальном и на региональном уровне, и угрозы, которые видит для себя РФ. Также подчеркнул, что для того, чтобы иметь мощный экономический, демографический, территориальный и военный потенциал, Путину нужна вся Украина.

Прямая речь: "Относительно возможного разделения Украины. Бесспорно, стратегической целью РФ остается полная оккупация нашего государства".

"И этот сценарий развития дальнейшего с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше. Вы слышали заявления Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым – это вроде бы территории РФ согласно их конституции".