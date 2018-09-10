Мир Польша: украинские студенты не собираются возвращаться на родину

2018-09-10 21:30 399

 

Не более 10% украинских студентов, обучающихся в Польше, планируют после получения высшего образования возвращаться на родину

Такими данными поделился посол Украины в Польше Андрей Дещица, которого цитируют Украинские новости.

По мнению дипломата, подавляющее большинство украинских студентов хотят делать карьеру на Западе, при этом он отметил, что пик увеличения количества студентов из Незалежной уже прошел.

«Очень росло их количество два года назад. Да, сейчас также увеличивается это количество, но ненамного. Те опросы, которые проводились среди студентов свидетельствуют, что 5-10% задекларировали, что хотят возвращаться в Украину. Остальные собираются продолжить обучение или проживание в Польше. Это примерно половина из них. Другая половина собирается ехать дальше на Запад учиться или работать», — говорит Дещица.

Посол видит в такой безрадостной статистике, свидетельствующей об оттоке из Украины молодых специалистов и свои плюсы, отмечая положительное влияние опыта проживания заграницей на украинскую молодежь.

«Это не только опыт, но и жизнь в другой среде, — объясняет Дещица. — Молодые люди видят, как меняется Польша, они завязывают контакты между собой, зарабатывают деньги. И в перспективе могут сформировать основу для того, чтобы потом возвращаться в Украину и инвестировать в нее. Так же и наши трудовые мигранты».

 

 

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