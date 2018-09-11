Украина В Киеве школьник ударил учительницу стулом по голове и ножницами в спину

2018-09-11 09:08 255

В киевской школе №94 в Печерском районе ученик восьмого класса сильно травмировал учительницу, ударив ее стулом по голове, а затем нанес травмы ножницами в спину.

Отдел коммуникации столичной полиции информирует, что в 15:20 в дежурную часть поступило сообщение от врача, что в отделение политравмы госпитализирована учитель школы №94: у женщины были травмы головы и резаные раны тела. Потерпевшая пояснила, что телесные повреждения в помещении учебной аудитории ей нанес ученик восьмого класса.По предварительной информации правоохранителей, парень ударил женщину стулом по голове, а затем нанес травмы ножницами.

Событие квалифицированно как умышленное тяжкое телесное повреждение. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

На данный момент учительница и школьник находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь.

Также на месте происшествия работали психологи для оказания помощи детям, которые во время инцидента находились в аудитории.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия будут установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщают в полиции.