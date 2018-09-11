Политика Становится слабее: Сенцову уже тяжело вставать с кровати

2018-09-11 11:16 117

В связи со 120-дневным голоданием здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова претерпело необратимых изменений, сейчас режиссеру трудно вставать с постели.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе агентству Associated Press, пишет DailyМail.

По словам адвоката, Сенцов становится все слабее, его состояние постоянно ухудшается, что приводит к "необратимым изменениям, влияющим на сердечнососудистую систему, почки и печень".

"Его состояние ухудшается, несмотря на поддерживающую терапию (питательную смесь, которую Сенцов получает в колонии – ред.)", - сказал Динзе.

Как сообщалось, 10 сентября сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что политзаключенный Кремля написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Олег Сенцов, задержанный еще в мае 2014 года, 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

В июне этого года уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой несколько раз отказали во встрече с Сенцовым.

15 августа Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два ходатайства о помиловании Сенцова.

В Кремле продолжают настаивать, что Сенцов должен просить о помиловании сам.

7 сентября российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов снова отказался от госпитализации в больницу на полуострове Ямал.