Политика Луценко об отдыхе на Сейшелах: Это дорого, но моя любовь заслужила

2018-09-11 19:30 288

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что знал о том, что о его отдыхе на Сейшелах станет известно и что это вызовет негативную реакцию общественности, но не поехать не мог.

Об этом он сказал в интервью Цензор.Нет

Так, на вопрос о том, жалеет ли он о том, что поехал отдыхать на Сейшелы зная о том, что это вызовет большой резонанс в воюющей стране, глава ГПУ ответил, что безусловно знал, что реакция будет негативной, но поехал ради жены.

"Ответ будет очень банальный: я люблю свою жену. У нас было 30-летие свадьбы, а у детей – отложенное свадебное путешествие. Мы договорились их провести вместе. Саша с Настей подбирали, куда поехать. В результате они оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму", - рассказал Луценко.

"То есть я ни на что не жалуюсь. Да, это дорого. Но это было раз за 30 лет, и я считаю, что моя любовь и ее самоотверженность в тяжелые для нас времена это заслужили", - добавил он.

По его словам, еще одна причина тому - большая зарплата генпрокурора в 150 тысяч гривен.

Луценко отметил, что по украинским меркам это большие деньги, которые "сложились" в сумму бывшего бизнеса жены, ныне представителя президента в парламенте - Ирины Луценко.

Он добавил, что сейчас бизнес принадлежит старшему сыну.

"И я задавал себе вопрос: могу ли я во время войны хоть как-то пользоваться этими деньгами?", - заявил Генпрокурор.

"Отвечаю: если Генпрокурор даже воюющей страны не отдохнет, как я, 10 дней за сезон – он будет менее дееспособным. И я провел 3 дня в Украине и 7 дней – за ее пределами. Имел ли я на это право? Это необходимость – как и у каждого человека, который должен отдохнуть с тем, чтобы работать эффективно", - добавил он.

Также глава ГПУ отметил, что задавал себе и другой вопрос: какие деньги имеет моральное право тратить?

"И нашел для себя такой ответ: я делю все на доли в 30%. То есть 30% нашего общего семейного дохода идет на жизнь (продукты, коммунальные траты, обслуживание автомобилей); 30% - на благотворительную помощь (в первую очередь АТО). И 30% - на отдых. В том числе, за рубеж", - рассказал Луценко.

На уточняющий вопрос, почему именно за рубежом, он ответил, что не сможет отдохнуть на любом украинском курорте, поскольку "это превратится в митинг и прием граждан".

"Поэтому единственной формой отдыха, при которой я могу выпасть из бурлящих событий Украины, становится выезд в одну из европейских стран", - заявил Генпрокурор.

Как сообщалось, 2 января 2018 года генпрокурор Юрий Луценко и нардеп Ирина Луценко зафиксировали в декларациях, что получили от старшего сына Александра в подарок по 170 тысяч гривен (порядка 10 тысяч евро).

Юрий Луценко объяснил, что сын подарил родителям поездку – и вся семья отдохнула 7 дней за рубежом по случаю сентябрьской свадьбы сына и 30-летия совместной жизни Юрий и Ирины Луценко.

Также генпрокурор заявил, что властная семья отдыхала на Сейшельских островах "без излишеств" – и имеет законные средства на это. "Отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", – объяснил глава ГПУ.

Журналисты программы "Схемы" подсчитали, что такой отдых в конце 2017 года мог стоить минимум 52 тысячи евро, так как семья арендовала на Сейшелах 3 виллы.

На это генпрокурор показал свои доходы и сообщил, что "сын оплатил перелет" – именно это указано в декларациях, а проживание, которое составило порядка 20 тысяч долларов на троих, Ирина и Юрий Луценко оплатили сами.