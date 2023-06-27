ВОЙНА В Украине Выходные дни в июле-2023: сколько будут отдыхать украинцы

2023-06-27 20:05

 

Всего в июле 31 календарный день, из которых в этом году десять будут выходными и 21 - рабочими.

Во втором месяце лета дополнительных выходных нет. Впрочем, украинцы отметят много интересных праздников, таких как профессиональные и государственные, поэтому отдыхать будем традиционно в субботу и воскресенье: 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 июля.

 Праздники в июле 2023 года:
 
  • 1 июля - День архитектуры Украины и День государственного регистратора
  • 2 июля - День налоговика Украины и День Военно-морских сил Украины
  • 4 июля - День судебного эксперта
  • 6 июля - День войск ПВО Вооруженных сил Украины
  • 7 июля - День работника природно-заповедного дела и Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала)
  • 8 июля - День семьи в Украине
  • 9 июля - День рыбака
  • 11 июля - Всемирный день народонаселения
  • 12 июля - Всемирный день бортпроводника
  • 16 июля - День бухгалтера и День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 18 июля - Межнациональный день Нельсона Манделы
  • 20 июля - День шахмат в Украине
  • 28 июля - День системного администратора, Международный день борьбы с вирусными гепатитами и День Украинской Государственности
  • 30 июля - День работников торговли и День флота Украины
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