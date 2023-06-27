Выходные дни в июле-2023: сколько будут отдыхать украинцы
2023-06-27 20:05
Всего в июле 31 календарный день, из которых в этом году десять будут выходными и 21 - рабочими.
Во втором месяце лета дополнительных выходных нет. Впрочем, украинцы отметят много интересных праздников, таких как профессиональные и государственные, поэтому отдыхать будем традиционно в субботу и воскресенье: 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 июля.
Праздники в июле 2023 года:
- 1 июля - День архитектуры Украины и День государственного регистратора
- 2 июля - День налоговика Украины и День Военно-морских сил Украины
- 4 июля - День судебного эксперта
- 6 июля - День войск ПВО Вооруженных сил Украины
- 7 июля - День работника природно-заповедного дела и Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала)
- 8 июля - День семьи в Украине
- 9 июля - День рыбака
- 11 июля - Всемирный день народонаселения
- 12 июля - Всемирный день бортпроводника
- 16 июля - День бухгалтера и День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
- 18 июля - Межнациональный день Нельсона Манделы
- 20 июля - День шахмат в Украине
- 28 июля - День системного администратора, Международный день борьбы с вирусными гепатитами и День Украинской Государственности
- 30 июля - День работников торговли и День флота Украины