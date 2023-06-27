ВОЙНА В Украине Выходные дни в июле-2023: сколько будут отдыхать украинцы

2023-06-27 20:05

Всего в июле 31 календарный день, из которых в этом году десять будут выходными и 21 - рабочими.

Во втором месяце лета дополнительных выходных нет. Впрочем, украинцы отметят много интересных праздников, таких как профессиональные и государственные, поэтому отдыхать будем традиционно в субботу и воскресенье: 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 июля.

Праздники в июле 2023 года: