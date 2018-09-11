Политика В Украине зарегистрирована восьмая смерть от ботулизма с начала года – Минздрав

2018-09-11 16:59 135

Супруги в Херсоне ели копченую рыбу домашнего приготовления, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Мужчина умер, женщина находится в реанимации.

Восьмая смерть от ботулизма с начала года зарегистрирована в Херсоне, сообщила 11 сентября пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Предполагаемая причина ботулизма – копченая рыба домашнего приготовления, которую мужчина ел вместе с женой", – сказано в сообщении. Мужчина умер 10 сентября спустя час после госпитализации. Его супруга находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В министерстве призвали при малейшем подозрении на ботулизм немедленно обращаться к врачу. "Получить сыворотку можно в любое время (даже в выходные или нерабочие часы). Ее в срочном порядке доставляют из ГП "Укрвакцина" к месту зафиксированного случая ботулизма", – подчеркнули в министерстве.

По данным Минздрава на конец августа, в этом году в Украине было зарегистрировано 77 случаев ботулизма, в результате которых заболели 86 человек. В начале сентября сообщили о семи смертельных случаях.

"53 заболевших употребляли рыбную продукцию, изготовленную в быту или неизвестного происхождения. Другие случаи заболевания ботулизмом были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса (у 21 заболевшего), овощей и грибов консервированных – у 10 заболевших, употребление неизвестного продукта зарегистрировано у трех заболевших", – отметили в министерстве.

Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания. Лучший способ защитить свое здоровье – воздерживаться от еды, о качестве которой потребителю точно не известно.

К факторам риска относится употребление термически не обработанных вяленой, соленой и консервированной рыбы, изделий из мяса.