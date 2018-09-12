Политика Новые правила и штрафы: какие перемены ждут украинских водителей уже в сентябре

2018-09-12 13:00 456

 

Уже к концу сентября украинских водителей ждут новые штрафы за нарушение ПДД. Изменения коснутся правил парковки, пьяного вождения за рулем, а также превышения скоростного режима на дороге.

Штрафы станут больше

С 27 сентября за превышение скорости более чем на 50 км/час водитель будет обязан заплатить штраф до 3,4 тысяч гривен. Ранее за подобное правонарушение нужно было заплатить 510 гривен.

Если водитель стал виновником ДТП и скрылся с места преступления - штраф от 255 гривен до 3,4 тысяч гривен, кроме того, предусматривается лишение прав сроком до 6-ти месяцев. Если же водитель сел за руль без прав, он заплатит штраф в размере 20,4 тысяч гривен, за повторное нарушение - в два раза больше.

За неоплату парковочного места придется заплатить не менее 100 гривен. За неправильную парковку штрафы вырастут еще больше. Так, в случае нарушения правил придется раскошелиться на 255-1700 гривен.

Прямо на месте заплатить за административное нарушение не выйдет. Муниципальные инспекторы не имеют права брать наличные деньги. Кроме того, вводится система заочного штрафования – на основании фото- и видеофиксации. Оповещения будут приходить в виде СМС-сообщений или квитанций на лобовом стекле.
Без ремня, но со штрафом

Кроме того, в Раде зарегистрирован проект закона 8492, который должен прежде всего уменьшить количество ДТП и побороть повальную смертность. Официальные источники приводят катастрофические цифры - каждый год на дорогах Украины гибнет не менее 3,5 тысяч украинцев, травмируется - не менее 35 тысяч.

То есть каждый день на дорогах погибает 9 человек. За такими показателями страна является одним из лидеров в Европе.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неиспользование ремней и мотошлемов - ключевой фактор риска, который влияет на безопасность и является прямой причиной многих ДТП.

При этом штрафы за нарушение даже элементарных правил дорожного движения минимальны. На данный момент наказание за непристегнутый ремень, а также отсутствие мотошлема - 3 необлагаемых минимума, или 51 гривна. Авторы законопроекта уверяют, украинцы хотят увеличить штрафы.

“Большинство граждан, а именно 66%, поддерживают усиление ответственности за игнорирование ремней безопасности, о чем свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного исследовательской компанией "Ipsos" в рамках проекта "Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине" летом 2016 года”, - указано в пояснительной записке.

Именно поэтому в Раде хотят увеличить наказание за неправильное использования ремня безопасности или мотошлема до 50 необлагаемых минимумов, или 850 гривен.

Проект закона еще не принят парламентом, но уже рассмотрен профильным Комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Можно спрогнозировать, из-за небольшого количества изменений он может быть принят уже в ближайшее время.

 

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