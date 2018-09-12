Мир Россия взялась за новую страну в Европе: глава Пентагона срочно вылетает в Македонию

2018-09-12 10:35 192

Москва пытается помешать вступлению Македонии в ЕС и НАТО, считают американцы

США обеспокоились возможным вмешательством России во внутренние дела Македонии во время референдума, которым может открыть стране путь в НАТО и ЕС.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает DW.

Он заявил, что намерен посетить эту страну в конце следующей недели, чтоб дать понять Москве, что США защитят Македонию.

"Я еду туда, чтобы очень ясно дать понять, что мы на стороне македонского народа. Я обеспокоен этим. Те злонамеренные действия, что Россия практиковала от Эстонии до США, от Украины теперь и до Македонии, – она всегда адаптировала свою тактику к конкретной ситуации и всегда делала это вне всяких моральных принципов", – отметил Мэттис.

Отметим, спор по названию Македонии продолжается с 1991 года – времени обретения независимости это страной, которая до этого носила название Социалистическая Республика Македония, не вызывавшее сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название соседнего государства является узурпацией названия ее исторической провинции. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.

Но уже в июне разногласия удалось урегулировать – новое название Македонии будет вынесено на общенациональный референдум, который пройдет 30 сентября. Стоит отметить, что Афины, опасаясь территориальных претензий от соседнего государства в случае закрепления за ним именования "Македония", блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.

Однако в данном споре не обошлось без российского следа. Греция обвинила Россию в попытках подорвать отношения с Македонией. В итоге 11 июля Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам будет запрещен въезд на территорию страны. Их обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях.

В свою очередь в австрийском издании Kurier писали, что Кремль вмешивается в дела Македонии из-за транзита газа. Кремль пытается не допустить переименования Македонии, так как эта страна играет ключевую роль в планах РФ поставлять газ в Европу в обход Украины.