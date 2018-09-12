Украина Химвыбросы в Крыму: обнародованы результаты исследования вод Черного моря

2018-09-12 21:30 165

 

Государственная экологическая инспекция провела мониторинг поверхностных вод Черного моря в связи с выбросом токсичных веществ на заводе "Крымский титан". Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Северо-Западного региона Черного моря.

Отмечается, что экологи провели исследование проб поверхностных вод Черного моря в пределах Каланчакского и Скадовского районов Херсонской области. Пробы были отобраны 6 сентября.

"Согласно результатам исследований содержание растворенного кислорода находится в пределах 7,1 -7,4 мгО2/дм3 (при нормативе 6,0 мгО2/дм3); превышений нормативных значений содержания сероводорода не обнаружено; водородный показатель рН находится в пределах нормы", – говорится в сообщении.

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Украина

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