Политика Сенцов номинирован на премию Сахарова – журналист

2018-09-13 00:01 96

Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула украинского режиссера на премию Сахарова за 2018 год.

Крупнейшая фракция в Европейском парламенте – Европейская народная партия – номинировала заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии имени Андрея Сахарова.

Об этом во вторник, 6 августа, в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года", – написал журналист.



Ранее сообщалось, что Сенцов можеть стать одним из номинантов на премию Сахарова.

Напомним, премия имени Андрея Сахарова За свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

В 2016 году на премию был номинирован лидер крымских татар Мустафа Джемилев, в 2015 году – украинка Надежда Савченко. В 2014 году на получение премии выдвинули Евромайдан.

Ранее режиссеры западных стран и министр культуры Франции обратились к международному сообществу, ООН и Евросоюзу с просьбой помочь освободить Олега Сенцова.

Как известно, 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских заключенных. За эти четыре месяца он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.