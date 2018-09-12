Мир Ни в коем случае не принимайте активированный уголь перед интимом

2018-09-13 00:05 84

Эксперты-гинекологи считают, что активированный уголь может вывести из организма женщины оральные контрацептивы, сообщает Сегодня со ссылкой на London Gynaecology.

Исследователи полагают, что активированный уголь освобождает организм не только от ядов и токсинов, но и от некоторых лекарственных препаратов. В частности, ученые не исключают, что прием активированного угля вместе с оральными контрацептивами может привести к тому, что уголь выведет гормональное вещество из желудка еще до того, как оно растворится.

Специалисты советуют быть внимательнее и консультироваться с врачами.

Ранее ученые сообщали об опасном свойстве аспирина. Прием ацетилсалициловой кислоты, также широко известной под торговой маркой "Аспирин", как установили ученые, хоть и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, однако вместе с этим увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток. Из-за этого последние претерпевают мутации по сравнению с клетками опухолей, не подвергавшихся воздействию препарата.

Также исследователи выяснили, что аспирин может помочь при лечении импотенции. Ацетилсалициловая кислота снижает средний объем тромбоцитов, вырабатывающих тромбоксаны. Те, в свою очередь, перестают действовать как сосудосуживающий агент, что, по выводам ученых, излечивает одну из причин импотенции.