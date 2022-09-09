Экономика Кабмин запретил вывоз любого вида угля из Украины до конца войны

2022-09-09 17:32

Правительство ввело запрет на экспорт коксующихся углей, внеся его в список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Еще в июне был запрещен экспорт каменного угля, антрацита, а также всех видов твердого топлива, полученных из угля.

Данное решение принято в связи с подготовкой к отопительному сезону и борьбой с нелегальным вывозом угля, который может использоваться для сжигания на ТЭС во время отопительного сезона.

"Государственными стандартами разрешается использовать коксующиеся угли в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных. Таким образом коксующиеся угли могут рассматриваться как составляющие топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023", - говорится в сообщении.

В связи с этим Кабмин установил на 2022 год квоту на экспорт угля ​​на уровне ноль тонн.

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