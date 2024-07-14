Политика Польша хочет производить для Украины электроэнергию из своего угля: обратились в ЕС

2024-07-14 17:30

 

Польша обратилась в ЕС с просьбой получить разрешение не платить за выбросы при производстве электроэнергии из собственного угля на нужды Украины. О каких объемах тока идет речь, пока неизвестно.

Об этом PAP заявил спикер Еврокомиссии Тим Макфи. Об этой инициативе ранее заявил премьер-министр Дональд Туск. Польша готова это делать, если не будет платить за выбросы.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого сейчас у нас очень много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля, направлять на Европейские деньги через существующий энергетический мост в Украине", – сказал Туск.

Электроэнергия, произведенная электростанциями в ЕС и доставленная в Украину, подпадает под обычные правила Системы торговли выбросами (ETS): электростанции должны выкупать квоты и, следовательно, платить за эти выбросы. Если Польшу будут освобождены от необходимости платить за выбросы, они смогут помочь Украине.

"Мы поддерживали украинский энергетический сектор с начала войны", – сказал Макфи. Он подчеркнул, что уже организована поставка материалов, необходимых для ремонта поврежденной инфраструктуры и защиты существующей инфраструктуры, а также поставки в Украину оборудования, поддерживающего децентрализацию ее энергетической системы, включая ветровые электростанции и солнечные панели.

Ранее "Rzeczpospolita" писала, что ЕК пока не поддержала идею Туска сжигать польские угли для нужд Украины за европейские деньги.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сколько F-16 прибудут в Украину этим летом: Bloomberg шокировало подробностями

2024-07-14 16:30

Сикорский: Польша рассматривает сбивание роССийских ракет над Украиной

2024-07-14 10:23

США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием, - Байден

2024-07-14 08:30

У Макрона прокомментировали, как Украина может применять французское оружие

2024-07-13 16:30

Еще новости в разделе "Политика"

Польша хочет производить для Украины электроэнергию из своего угля: обратились в ЕС

2024-07-14 17:30

КНДР цинично назвала декларацию саммита НАТО "незаконным документом" и пригрозила Западу

2024-07-14 12:30

Сикорский: Польша рассматривает сбивание роССийских ракет над Украиной

2024-07-14 10:23

НЕ КЕННЕДИ! ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА - СКАЗКА ДЛЯ НАИВНЫХ И ВЕСТНИК БОЛЬШОЙ БЕДЫ

2024-07-14 10:09
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Польша хочет производить для Украины электроэнергию из своего угля: обратились в ЕС 2024-07-14 17:30
КНДР цинично назвала декларацию саммита НАТО "незаконным документом" и пригрозила Западу 2024-07-14 12:30
Сикорский: Польша рассматривает сбивание роССийских ракет над Украиной 2024-07-14 10:23
НЕ КЕННЕДИ! ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА - СКАЗКА ДЛЯ НАИВНЫХ И ВЕСТНИК БОЛЬШОЙ БЕДЫ 2024-07-14 10:09