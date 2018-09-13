Политика Юнкер в послании Европарламенту ни разу не упомянул Украину и Россию

2018-09-13 14:30 285

 

Говоря о внешней политике Евросоюза, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не затрагивал тему отношений с РФ, Украиной и не вспомнил о "Восточном партнерстве".

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступавший 12 сентября с ежегодным посланием Европарламенту, ни разу не упомянул об Украине и России. Об этом пишет "Европейская правда".

Нынешнее послание стало последним перед выборами в Европарламент весной 2019 года. Президент Еврокомиссии заявил, что хочет достичь ощутимого прогресса в укреплении внешней политики ЕС. При этом он не затронул тему отношений с Россией, ситуации в Украине и выполнения программы "Восточного партнерства". На отсутствие упоминаний об Украине и РФ обратили внимание в Европарламенте.

Советник одного из евродепутатов Павел Вишневский заявил, что это не может не вызывать беспокойства. При этом Юнкер высказался за углубление сотрудничества с Африкой, а также призвал к поддержке государств Западных Балкан.

Программа "Восточное партнерство" была принята Евросоюзом в 2008 году для развития интеграционных связей ЕС с Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью. 15 ноября 2017 года Европейский парламент поддержал углубление европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы в формате "Восточное партнерство плюс".

 

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