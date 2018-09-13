Украина В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и грозы

2018-09-13 16:00 399

14 сентября осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях, а 15 сентября дожди накроют практически всю Украину.

В Украине в ближайшие дни ожидается преимущественно дождливая погода, местами с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 14 сентября дожди пройдут на западе, в центре и на севере Украины.

Дневная температура воздуха в этих регионах составит +24...+26°. На юге ожидается +24...+27°, а на востоке до +29°. Прохладнее будет в Крыму, +23...+25°. В Киеве завтра прогнозируют дождливую погоду. Днем до +26

15 сентября дождливая погода охватит почти всю территорию Украины, кроме Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. В западных областях будет в основном прохладно, +19...+23°. Только в Закарпатской области воздух прогреется до +26°. На севере страны до +24°, на востоке – +21...+24°. В центральных регионах Украины – +23...+25°, на юге – до +29°. В Крыму синоптики прогнозируют +23...+25°. В Киеве в субботу также будет дождливо. Температура воздуха составит +21...+23°.