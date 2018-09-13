Политика Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Украины

2018-09-13 17:00 270

 

В Украине началось создание местной независимой церкви. Об этом объявил представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) в интервью итальянскому католическому агентству SIR.

"Могу подтвердить, что Вселенский патриархат (Константинопольский), при осознании всей своей ответственности как материнской церкви и учитывая просьбы со стороны самих украинцев, после углубленного изучения вопроса, принял решение начать процесс предоставления автокефалии православной церкви в Украине и считает это решение направленным на преодоление разделения православных в этой стране", - рассказал он.

Говоря о недавнем назначении экзархов - посланников Константинопольского патриархата в Украине, которая по мнению Московского патриархата - является "его канонической территорией", митрополит пояснил, что они должны открыть путь к автокефалии, но в тоже время служить единству церкви.

"Их основная задача - налаживать контакты, наводить мосты и продвигать диалог, что в итоге должно способствовать построению местной независимой церкви", - объяснил митрополит Эммануил.

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