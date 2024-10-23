Политика Посол США при НАТО сделала новое заявление о вступлении Украины в Альянс

2024-10-23 18:26

 

Организация Североатлантического договора (НАТО) не готова предложить Украине членство. То же касается и приглашения в Альянс.

Об этом заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

 По ее словам, США не готовы предоставить Украине приглашение в НАТО, что является ключевым пунктом плана победы президента Украины Владимира Зеленского.

"На сегодняшний день Альянс не достиг точки, когда он готов предложить членство или пригласить Украину", - сказала Смит.

Она отметила, что "наше намерение (намерение США, - ред) состоит в том, чтобы продолжать приближать их (украинцев, - ред) к НАТО".

Вступление Украины в НАТО

Новая волна обсуждения вступления Украины в НАТО поднялась после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина.

Немногим ранее французское издание Le Monde писало про категорически противоположную позицию Соединенных Штатов по вступлению Киева в Альянс. Журналисты издания уверяли, что США готовы пригласить Украину в НАТО.

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