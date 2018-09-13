Политика Химвыбросы в Крыму: Украина заказала снимки спутника

2018-09-13 21:00 273

 

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заказало спутниковые снимки, чтобы отследить ситуацию с деятельностью завода "Титана" в Крыму и химическими выбросами.

Об этом сообщил журналистам глава министерства Вадим Черныш.

Он рассказал, что украинское правительство прорабатывает возможности воспользоваться Конвенцией о защите Черного моря от загрязнения с целью получения от оккупационной власти Крыма информации относительно выбросов.

"Эта конвенция международная, которую все черноморские страны ратифицировали. В рамках этой конвенции не допускается не только загрязнять воду рек, впадающих в Черное море, а также и через атмосферу", – отметил Черныш.

Впрочем, по мнению министра, Россия "и в этом случае будет это блокировать".

Вместе с тем Черныш отметил, что в Крыму целенаправленно распространяли листовки с рекомендациями что делать населению в случае воздействия хлористого титана, хотя, как отметил глава ведомства, на предприятии "де факто используется другой способ производства".

"Оккупанты безразлично, как живут люди. Это – военная база, это ресурсы", – подчеркнул министр.

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