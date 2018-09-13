Мир В Крыму произошло землетрясение: первые подробности

2018-09-13 19:30 198

В оккупированном Крыму сегодня утром произошло землетрясение силой в четыре балла по шкале Рихтера. Об этом сообщило т.н. "управление МЧС России в Крыму".

"В 9:20 на расстоянии 28 км от города Ялта, в море было зафиксировано землетрясение силой около 4 баллов. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

Как рассказала в комментарии "Крым.Реалии" начальник ялтинской сейсмостанции Ирина Курьянова, толчок был один и нет повода для беспокойства, так как в последнее время обстановка в данном регионе была спокойной.

"Поэтому никаких оснований для тревоги в настоящее время нет", – заверила она.

В свою очередь пользователи сети уже припомнили оккупантам Керченский мост, хотя он находится очень далеко от эпицентра землетрясения.

"Главное, чтоб мост рухнул".

"Да, маловато, баллов 7 и мостику "каюк".

"Как там мост?".

Напомним, в 2016 году Крым также потрясло, а эпицентр которого находился в акватории Черного моря в 10 км от Алушты на глубине 12 км. Магнитуда в эпицентре составила 3 балла. Жертв и разрушений не было. А вот в 2012 году в Крыму произошло три землетрясения.

В то же время стоит вспомнить о недавнем мощном смерче в Крыму, из-за которого на пару городов полуострова обрушился сильный дождь, улицы превратились в "Венецию".