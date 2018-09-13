Мир В МИД Великобритании прокомментировали интервью отравителей Скрипаля

2018-09-13 20:00 129

 

В МИД Великобритании заявили, что интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, представляет собой ложь и искажения, сообщают британские СМИ.

«Мы неоднократно просили Россию отчитаться за то, что произошло в Солсбери. Сегодня, как мы и видели ранее, они ответили запутыванием и ложью», — говорится в сообщении МИД Великобритании.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что полиция идентифицировала двух мужчин в качестве «основных подозреваемых» в связи с атакой в Солсбери.

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвинил в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рассказали в интервью телеканалу Russia Today (RT), что в начале марта посетили британский город Солсбери, где якобы гуляли не более часа.

«С самого начала мы хотели приехать в Лондон и «оторваться», это была не бизнес-поездка. Друзья же нам давно советовали посетить этот прекрасный город (Солсбери). Мы приехали туда, чтобы посмотреть Стоунхендж, Старый Сарум, но не смогли этого сделать, потому что в Англии 2 и 3 марта был транспортный коллапс из-за мощного снегопада, настолько мощного, что завалило практически все города», — рассказал А.Петров.

Он отметил, что в Англию они с Р.Бошировым приехали 2 марта, а на следующий день прибыли в Солсбери. Покинули Великобританию мужчины 4 марта.

«Мы пытались погулять по городу, но так как город был завален снегом, нас хватило где-то на полчаса, потом мы на электричке уехали обратно, минут 40 мы были на вокзале», — сказали Р.Боширов и А.Петров.

Мужчины рассказали, что 4 марта в Лондоне распогодилось, и они вновь приехали в Солсбери, чтобы посмотреть Солсберский собор.

«Мы посмотрели его, собор очень красивый, так много туристов, в том числе и русскоговорящих туристов. Но потом в обед опять начался ливень со снегом, и мы вернулись раньше времени», — сказал Р.Боширов.

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