Политика Омелян заявил, что не уйдет в отставку

2018-09-14 00:01 168

Министр инфраструктуры подаст встречный иск против следователя НАБУ, который сообщил ему о подозрении.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не собирается уходить в отставку из-за того, что НАБУ сообщило ему о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом он сказал в четверг, 13 сентября, на брифинге, сообщает 112 Украина.

Омелян подчеркнул, что он намерен доказывать свою правоту в суде.

Также он отметил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ, которые сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Напомним, НАБУ с 2017 года расследовало дело о незаконном обогащении чиновника.

Следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 - более 8,024 млн грн.

Сам министр Омелян отрицает подозрения НАБУ в обогащении.