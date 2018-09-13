Омелян заявил, что не уйдет в отставку

Министр инфраструктуры подаст встречный иск против следователя НАБУ, который сообщил ему о подозрении.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян не собирается уходить в отставку из-за того, что НАБУ сообщило ему о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом он сказал в четверг, 13 сентября, на брифинге, сообщает 112 Украина.
Омелян подчеркнул, что он намерен доказывать свою правоту в суде.
Также он отметил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ, которые сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Напомним, НАБУ с 2017 года расследовало дело о незаконном обогащении чиновника.
Следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 - более 8,024 млн грн.
Сам министр Омелян отрицает подозрения НАБУ в обогащении.