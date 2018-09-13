Политика Дело не в воде: вице-премьер Крыма раскрыл манипуляции Кремля с катастрофой в Армянске

2018-09-14 00:30 135

Украина может легко разрешить экологическую катастрофу в Армянске, просто остановив работу "Крымского титана".

Об этом рассказал экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко. По его словам, для этого нужно всего лишь прекратить поставки ильменита с Иршанского и Вольногорского комбинатов на принадлежащий Дмитрию Фирташу завод "Крымский титан".

"Армянский "Титан" сколько существует - сбрасывает отходы производства в кислотонакопители. Они заполнены до края. Поэтому рассказывать о том, что залив туда воду можно решить проблему... она не родилась в этих кислотонакопителях", - объяснил Сенченко.

Он уточнил, что если начать закачивать туда воду, то она просто начнет выливаться через край. Если бы решение было в этом, то воду в кислотонакопители можно было бы поставлять из Сиваша.

"На самом деле, это техногенная авария. Это нарушение в технологии. И произошел выброс, вообще не связанный с подачей или не подачей воды в Крым", - рассказал экс-чиновник.

Сенченко считает, что сейчас с одной стороны Россия, а с другой стороны многие телеканалы, которые прямо или опосредованно контролируются РФ, пытаются надавить на жалость украинских телезрителей и избирателей, чтобы добиться восстановления водоснабжения Крыма.

"Потому что это сродни тем рассказам о "распятом мальчике". И сейчас нам будут рассказывать, что в Армянске умирают дети, потому что Украина не подает воду и тому подобное", - пояснил он.

В качестве весомого аргумента экс-вице-премьер привел следующие цифры: среднегодовой сток воды в Крыму равен одному кубическому километру в год. Это миллиард тонн воды. Плюс полмиллиарда за счет возобновляемых подземных источников. Итого - 1,5 млрд. кубометров воды.

"А сколько потребляют два миллиона граждан Украины, живущих в Крыму? Физиологическая норма - питьевой и технической воды - 47 кубометров в год. На два миллиона человек это 100 млн кубометров. Из 1,5 млрд!" - подвел итог Сенченко.