Украина Украина вымирает: Турчинов объявил о демографической катастрофе

2018-09-14 16:30 210

 

В Украине ежегодно от наркомании, алкоголизма и связанных с ними заболеваний умирают около 120 тысяч украинцев.

Общее же количество наркозависимых в стране достигла отметки в миллион, а проблемы со спиртным имеют еще больше людей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает ТСН.

По его информации, указанные цифры ежегодно растут на 10-15%. "То есть от этой напасти мы теряем на несколько порядков больше украинцев, чем на поле боя", - подчеркнул он.

В этом контексте Турчинов напомнил о проблемах с рождаемостью и старением нации.

"Количество украинцев ежегодно сокращается катастрофическими темпами и все это в итоге составляет реальную угрозу национальной безопасности нашего государства", - заявил он.

В связи с этим он призвал профильные ведомства объединить усилия.

 

 

 

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