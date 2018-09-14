Политика "Фейк под дулом автоматов РФ": Порошенко о "выборах" в ОРДЛО

2018-09-14 16:00 252

Президент Петр Порошенко вспомнил, как с Россией в Минске согласовали, что она сначала отводит своих людей и вооружение, но этого не произошло

Сейчас нельзя говорить о свободных выборах в Донбассе - они будут проходить под дулами российских автоматов. Об этом сказал президент Петр Порошенко на открытии саммита Ялтинской европейской стратегии.

Президент отметил, что Украина четыре года ждет от России имплементации минских соглашений, но не видит никакого продвижения. И теперь появилась новая проблема - фейковые выборы под дулом российских автоматов.

"Я буду всю свою жизнь помнить 15-часовые переговоры в Минске, где мы согласовали, что Россия должна отвести своих людей и оружие, и Россия должна создать условия для свободных и честных местных выборов", - вспомнил Порошенко.

Президент отметил, что возлагает надежды на миротворческую миссию в Донбассе.

"На следующий день, когда придут миротворцы на оккупированную территорию, на следующий же день Россия заберет свою армию и мы готовы будем запустить политический процесс. Но никто не доверяет России", - добавил Порошенко.

Марионетки России в Донбассе назначили псевдовыборы на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

В министерстве иностранных дел Франции заявили, что это противоречит минским договоренностям. Европейский союз осудил намерения о проведении "выборов".