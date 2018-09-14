Политика "До свиданья, наш ласковый миша": Порошенко издевательски попрощался с Россией

2018-09-14 12:03 135

Границей современной европейской цивилизации является Украина, а не российский Урал, отметил глава государства

Президент Петр Порошенко заявил, что намерения изменить Конституцию Украины для вступления в НАТО и ЕС – это окончательное "прощай" России. Об этом он сказал во время Ялтинской конференции (YES) в Киеве.

Он также отметил, что границей современной европейской цивилизации является Украина, а не российский Урал.

"Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции – это не только сигнал обществу о твердости намерений. Это не только лишний раз помахать рукой Москве – "До свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес". Украина – это огромный потенциал человеческой силы и человеческой веры, веры в Европу. Что касается ЕС, то совершенным и завершенным этот грандиозный исторический проект может стать лишь с Украиной. Потому что никакой не Урал, а наш восточный рубеж, и является границей современной европейской цивилизации", – заявил Порошенко.

Также глава государства добавил, что и благодаря томосу, на который надеется Украина, страна обретет духовную независимость от Москвы, которая "до сих пор находится в плену ложного представления, будто здесь ее каноническая территория".

Напомним, недавно глава государства внес предложения об изменениях в Конституцию, а позже появился и текст президентского законопроекта. В нем предлагается всего пять изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что рассмотрение документа ожидается на следующей пленарной неделе (18-21 сентября).

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.